المحكمة العليا فى ناميبيا تؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية

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أيدت المحكمة العليا فى ناميبيا اليوم نتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى البلاد نهاية العام الماضى ، وأسفرت عن فوز الرئيس هيج جينجوب بفترة رئاسية ثانية.

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية ، أن المحكمة العليا استندت فى حكمها إلى أن الطاعنين عجزوا عن إثبات أن حزب "سوابى الحاكم" تلاعب فى ماكينات التصويت الإلكترونى من أجل تعزيز فرص فوز مرشحه جينجوب فى الانتخابات التى جرت فى شهر نوفمبر الماضى ، وأسفرت عن فوزه بــ56 فى المائة من الأصوات ، فيما حصل منافسه المستقل باندولينى ايتولا على 29 فى المائة من الأصوات.

وكان المرشح المستقل علاوة على 3 آخرين من زعماء أحزاب المعارضة فى ناميبيا قد طعنوا فى نتائج الانتخابات الرئاسية مطالبين المحكمة العليا بإعلان بطلانها والدعوة لإجراء انتخابات جديدة بدعوى حدوث تلاعب.

يذكرأن، أعلن رئيس ناميبيا، هاكه جينجوب، فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى البلاد فى وقت سابق، معربًا عن شكره لشعبه لانتخابه رئيسًا مجددًا، وأعلنت مفوضية الانتخابات فى ناميبيا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت- أن جينجوب قد حصل على 57 بالمائة من الأصوات، فيما حصل منافسه من المعارضة، باندولينى إيتولا، على 28 بالمائة، بعد فرز أكثر من 85 بالمائة من إجمالى الأصوات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن إيتولا صنع التاريخ لكونه أول مرشح مستقل للرئاسة، على الرغم من احتفاظه بعضويته فى الحزب الحاكم.

كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت انخفاضًا حادًا فى نسبة الداعمين لجينجوب؛ بعدما بلغت 87 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة التى جرت فى عام 2014.