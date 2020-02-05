الصحة العالمية: 990 حالة وفاة فى الصين بسبب كورونا وعدد المصابين يقترب من 25 ألفا

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أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد وحتى السادسة من صباح اليوم، بلغت فى الصين 990 حالة، وعدد المصابين 24 ألفا و 666، وأشار ادهانوم، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الأربعاء فى جنيف، إلى أن عدد الحالات المصابة خارج الصين بلغ 191 حالة، وحالة وفاة فى الفلبين، موضحا أن الليلة الماضية شهدت عددا قليلا للغاية من الاصابات خارج الصين.

ولفت مدير عام المنظمة الأممية إلى أن القلق الأكبر لدى المنظمة هو أن ينتشر الفيروس فى البلدان ذات النظام الصحى الهش أو الضعيف، ونوه إلى أن المنظمة أطلقت استراتيجية عالمية لمساعدة البلدان على اكتشاف الفيروس، ودعا المجتمع الدولى إلى توفير مبلغ 675 مليون دولار للاستجابة، وقال إن الوقت الآن يحتاج إلى الهدوء واتخاذ الاجراءات الصحية لحماية المواطنين.

وذكر مديرعام منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 80 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا هى فى مقاطعة هوبى الصينية وأن المقاربة التى تعتبر أن الصين كلها فى وضع متشابه، هى مقاربة خاطئة حيث أن بعض المقاطعات المجاورة لمدينة ووهان، التى ينتشر فيها الفيروس، بها عدد قليل من الحالات، وشدد ادهانوم على أن الوقت الآن هو للعمل وليس لنشر الأخبار المخيفة.

وأفاد مدير عام المنظمة بأن الاسبوع القادم سيشهد انعقاد اجتماع للمئات من العلماء والمتخصصين وشركات البحث؛ للنظر فى تطورات انتشار فيروس كورونا وسبل التعامل معه، وأشار إلى أن فريقا من الخبراء والبيطريين والفنيين سيتوجه قريبا إلى الصين.