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خالد صلاح
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الذهب العالمى يرتفع بفضل الطلب على الملاذات الآمنة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:32 م
الذهب العالمى يرتفع بفضل الطلب على الملاذات الآمنة بسبب فيروس كورونا ذهب
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متعافية بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.

وكسب الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1561.62 دولار للأوقية بعدما تراجع 1.5% أمس الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 1565.60 دولار.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في الصين 490 شخصا مع وقف شركتي طيران في الولايات المتحدة الرحلات إلى هونج كونج في أعقاب أول حالة وفاة هناك وتأكيد عشر حالات إصابة على متن سفينة سياحية يابانية تخضع للحجر الصحي.

وقال أكبر مستشار اقتصادي للبيت الأبيض أمس أن تفشي الفيروس سيؤجل زيادة الصادرات الأمريكية للصين التي كانت متوقعة بفضل اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي من المقرر ان يبدأ تطبيقه الشهر الحالي.

ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من مسح للقطاع الخاص أظهر أن نمو قطاع الخدمات في الصين تباطأ للشهر الثاني على التوالي في يناير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.5% إلى 2470.77 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 2478 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت الفضة 0.7% إلى 17.70 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 964.09 دولار.


أسعار الذهب

الذهب العالمى

الذهب

اسعار الذهب العالمى

سبائك ذهب

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