وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.