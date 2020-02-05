سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجمارك الكويتية تفعل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:58 م
الجمارك الكويتية تفعل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية مدير عام الجمارك الكويتية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية تفعيل مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية في منفذ النويصيب الحدودي مع السعودية، عن طريق تدشين بوابتين جديدين للكشف عن المواد الإشعاعية والنووية.
وقالت (الجمارك) الكويتية - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - "إن المشروع يمكن المنافذ الجمركية من حظر تسريب هذه المواد الخطرة، والاكتشاف المبكر لأي خطر إشعاعي، والتأكد من خلو البضائع الواردة من تلك المكونات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة".
وأضافت أن هذا التفعيل يأتي بعد منح عدد من المسؤولين في المنفذ دورات تدريبية، على أن تستكمل تلك الدورات خلال الأيام المقبلة للمفتشين، ومشرفي الأمن والسلامة في منفذي النويصيب والسالمي.
 
وسبق وان أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوى، قرارا بمنع الإفراج عن الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون"، إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية وإدارة الطيران المدنى الكويتيين.

وقال الجلاوي - فى تعميم على مديري المنافذ الجمركية الكويتية - إن وزارة الداخلية الكويتية، طلبت من "الجمارك" الكويتية، عدم السماح بخروج الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون" للمستفيد، إلا بعد إخطار الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة من خلال نموذج، موضحا به سبب الطلب ونوع الطائرة والمستفيد، مرفقا به موافقة مسبقة لاستيراد الطائرات الواردة للكويت، عن طريق أي من المنافذ سواء الجوية أو البحرية أو البرية.

 

وأوضح أن طلب وزارة الداخلية الكويتية، جاء بعدما تلاحظ في الآونة الأخيرة، انتشار الطائرات المسيرة دون طيار "الدرون" المتفاوتة الأحجام والأنواع، والتي تستخدم عبر جهاز (الريموت كنترول)، وتعمل على وقود الجازولين والشحن.. مشيرا إلى أن هناك نوعا من الطائرات المسيرة (حربية الشكل) يمكن تزويده بكاميرا (مراقبة ورادار) ويصل مداها الى كيلو متر واحد، وكذلك طائرات (مروحية الشكل) توجد بها كاميرات يتم ربطها عن طريق الهاتف، ودقيقة جدا بالطيران، ويمكن لأي شخص استخدامها.

ولفت الجلاوي إلى أن إدارة الطيران المدني الكويتي، طلبت في خطاب للـ"الجمارك" الكويتية، منع دخول جميع طائرات "الدرون"، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبلها، وأنها بصدد إصدار التشريعات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الكويتية المعنية.


جمارك

الكويت

المراقبة الإشعاعية

المنافذ الجمركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة