التهديد بالقتل عبر الهاتف.. تهمة تواجه شخصا هدد عضوا بالكونجرس

واشنطن(أ ش أ)

يواجه شخص من ولاية أريزونا الأمريكية، اتهاما بسبب تركه رسالة صوتية لعضو الكونجرس الأمريكى عن الحزب الديمقراطى، أدم شيف، على هاتف بمكتبه مهددا إياه بالقتل، كانت وثائق كُشف عنها مؤخرا أشارت إلى توجيه اتهام لـ"جان بيتر ميستر" تعود لشهر أكتوبر الماضى بعد تركه رسالة محملة بكلمات بذيئة لشيف، وفق موقع "ذا هيل" الإخبارى.

وفي رده على سؤال للمحققين، قال "ميستر" إنه بينما كان يشاهد إحدى القنوات الأمريكية غضب بسبب شىء ما شاهده في الأخبار يتعلق بشيف، وفق ما كشفت عنه التحقيقات التى أعلن المحققون ملخصا لها.

وتقول السلطات إن "ميستر" بحث على الإنترنت عن رقم تليفون شيف في مكتبه بواشنطن وأنه أجرى الاتصال على الفور مهددا إياه بالقتل.

وكان آدم شيف ، رئيس فريق النواب الديمقراطيين الذي يتولى الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمام مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضى، إنه يعتقد أن الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري تعمد تهديده عندما كتب على تويتر إنه "لم يدفع الثمن" بعد.وشن ترامب في وقت سابق، هجوما جديدا على الديمقراطيين وفي مقدمتهم شيف على خلفية المحاكمة التي تجري بمجلس الشيوخ وقال على تويتر "لم يدفع الثمن بعد عما فعله ببلادنا".

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) عما إذا كان يعتبر ذلك تهديدا قال شيف "أعتقد أنه قُصد به ذلك".

من جهته ، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن اجراءات العزل، والتى وصفها بـ"خدعة المساءلة"، هى تدخل صارخ فى الانتخابات الأمريكية، لم يحدث بهذا الشكل من قبل.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر :" خدعة المساءلة هى تدخل صارخ وهائل فى الانتخابات، ولم تحدث بهذا الشكل من قبل، واليسار الراديكالى، والديمقراطيون الذين لايفعلون شئ، رأوا القضية تتدمر وتذهب هباءا، على مدار ساعتين فى الجلسة".

وجدد الديمقراطيون طرحهم قضية عزل ترامب من منصبه بسبب إساءة استخدام السلطة، حيث قال النائب آدم شيف مرارًا وتكرارًا إن ترامب قام بإساءة استخدام السلطة وعرقلة مجلس النواب، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.