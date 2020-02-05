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التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:50 ص
التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض المديريات قررت تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثانى المقرر له أن ينطلق الأسبوع المقبل، لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطرة على صحة الإنسان، مع تعريف الطلاب أيضا بمبادرة الدولة 100 مليون صحة والمسح القومى الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لدى التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومى والخاص والدولى، مع ضرورة توعية أولياء الأمور والطلاب من خلال ندوات من أطباء متخصصين.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أعلن أنه تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة، أرجو الا نتحدث ونروج لموضوع إجازات علي صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء حيث ان الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية اخري كثيرة ونحن نتواصل معهم علي مدار الساعة.

وأضاف وزير التعليم: "دعونا "لا نختلق حالة من الهلع" ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة، لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها".

وكان  طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الماضى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير  المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى  4يونيو 2020.

 

وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020، ، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020.

 

 


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