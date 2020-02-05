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"التضامن": كل مصر كلمتنا عن سيدة التحرير ومول العرب وطلعوا محترفات تسول

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:56 م
"التضامن": كل مصر كلمتنا عن سيدة التحرير ومول العرب وطلعوا محترفات تسول متحدث وزارة التضامن
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تلقت بلاغات عن مشردين في الشارع وأهمهم "سيدة التحرير ومول العرب"، واتضح أنهم محترفات تسول ولديهم دخل وبيوت، مضيفا: "كل مصر كلمتنا على سيدة التحرير ومول العرب، واتضح أن السيدة تمتلك بيتا فى الشرابية وحاولنا إقناعها بعودتها إلى منزلها لكنها محترفة تسول، بيقعدوا فى أماكن حيوية لكن منقدرش نجبر حد أننا ناخده من مكانه".

 

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي ، فى لقاء تليفزيونى اليوم الأربعاء، :"نتيح فرص تدريب وتدخلات نفسية للمشردين بهدف عودتهم مرة أخرى إلى أسرهم ، لأن فيه ناس كتير جدا منهم مر بظروف صعبة ، كاشفا عن أن الوزارة نجحت فى إنقاذ 18 ألف طفل منذ 2016 وحتى الآن ، كما أن الوزارة نجحت في تحويل سجن فى المنيا إلى أكبر مركز لعلاج الإدمان فى الصعيد".

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أصدرت قرار وزارى لإنشاء وحدة مركزية لإدارة الحالة بديوان عام الوزارة وتتبع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية وتنشأ وحدة لإدارة الحالة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى التابعة للوزارة ووتبعها وحدة إدارة حالة فرعية بكل الإدارات الاجتماعية التابعة لكل مديرية.

جاء ذلك القرار بعد الإطلاع  على قانون الطفل وقانون الأشخاص من ذوى الإعاقة وعلى اللائحة النموذجية للحضانات الإيوائية للرعاية الاجتماعية للأطفال.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

يذكر أن  وزارة التضامن الاجتماعي  كانت قد استقبلت وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة فى اطار العلاقات المتميزة بين الدولتين وذلك للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

 


التضامن

وزارة التضامن

التسول

المشردين

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