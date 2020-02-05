البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 16083 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 5220 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 1389 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 548 نقطة.

وسيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، أكتوبر فارما، مصر لصناعة الكيماويات، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 29 ألف سهم، 950 سهم، 4944 سهم، 4112 سهم، على التوالي.

كما اشترى المساهم الرئيسى لشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، البدر للبلاستيك، 6000 سهم، 7900 سهم، 19 ألف سهم، 32.5 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة السويدى إليكتريك 60.5 ألف سهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة مستشفى النزهة الدولى، عن حصولها على رخصة البناء الخاصة بفرع المستشفى الجديد بالتجمع الخامس.

فيما أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، عن تغطية الاكتتاب بعدد أسهم 2.4 مليون سهم بنسبة 94.4%، ويتبقى عدد 140.3 ألف سهم بنسبة 5.6%.