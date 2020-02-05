اكتشاف بقعتى زيت بنهر النيل فى أسوان.. وقطع المياه عن منطقتين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، فى بيان لها، عن أنه نظراً لإكتشاف بقعة زيت فى مجرى نهر النيل، اليوم، الأربعاء، أمام قرية أبو الريش مجهولة المصدر، فقد تم وقف محطات ومرشحات: "بهريف 2 والجيش وخور أبوصبيرة والأعقاب" بمركز أسوان.

كما تم اكتشاف بقعة زيت أخرى، أمام قرية الرمادى بمركز إدفو، وتم أيضاً وقف محطة الرمادى لمياه الشرب مما ترتب عليه انقطاع تدفق مياه الشرب فى هذه المناطق، وجارى التعامل لشفط وسحب بقع الزيت لإعادة تشغيل المحطات والمرشحات مرة أخرى، وعودة تدفق مياه الشرب فى أسرع وقت ممكن.

وفى السياق ذاته، سلم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مفاتيح 18 منزلاً بقرية الإيمان بمنطقة وادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو، كمرحلة أولى من إجمالى 120 منزلاً جارى إحلالهم وتجديدهم ورفع كفاءتهم، وسط أجواء احتفالية تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة" وتحويلها لواقع ملموس يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

تأتى المنازل الجارى تجديدها بأسوان، فى قرى: سبيل العرب بكوم أمبو، والسنقارى بنصر النوبة، وخور أبو صبيرة وجرف حسين، بجانب قرية الإيمان بإدفو وذلك بواسطة مؤسسة " أسمعونا " والتى تأتى ضمن 5 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى تقوم بتنفيذ المبادرة داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات ، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة والتعليم.

وفى الوقت نفسه، افتتح محافظ أسوان أعمال تطوير مدرسة الإيمان للتعليم الأساسى وهى تضم 9 فصول دراسية منها 6 فصول إبتدائى و 3 فصول إعدادى، وقاعات الأنشطة والمكتبات والمكاتب الإدارية ودورات المياه العمومية والملاعب ، كما قام اللواء أشرف عطية بتفقد أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمة العلاجية مجاناً لأهالى القرية بإجمالى 12 عيادة في مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى تفقد القافلة البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.