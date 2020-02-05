اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأربعاء، منها إعلان الحكومة عدم تسجيل حالات إصابة أو اشتباه بإصابة بفيروس كورونا حتى الآن، ومطالبة المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات، وتحذير هيئة الأرصاد من رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء، ونتائج قرعة دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

الحكومة تؤكد عدم تسجيل حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى الآن

وزير التعليم: نتيجة الصف الثانى الثانوى أفرزت المواهب وطلاب حصلوا على الدرجات النهائية.. و60 ألف طالب حاولوا الغش

وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات

احتفال شعبى فى دمياط ابتهاجا بعودة الصيادين بعد احتجازهم أكثر من شهرين باليمن.. والأهالى يهتفون تحيا مصر

العربية للتصنيع: مفيش قطعة أثاث مستوردة هتدخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تعيين مسلم رئيسا للشرطة فى مدينة باترسون

صحيفة القبس الكويتية تعلن إصابة 42 عسكريا بالكويت بمرض "الإيدز" وإحالتهم للتقاعد

أسعار الذهب تهبط 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة غدا وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء