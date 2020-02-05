اعترافات عاطل: "جيت من بلدنا عشان اشتغل فى المعمار فبعت ترامادول"

كتب عبد الله محمود

"جيت من بلدنا عشان اشتغل فى المعمار مع ولاد عمى، اشتغلت معاهم سنتين نمت فيهم على التراب عشان مفيش مكان ليا أبات فيه، وولادة عمى سبونى لأصحاب السوء، بقيت بنام فى القهوة مع الصناعيه، اتعرفت على اتنين بلطجية مسجلين خطر اتصحبت عليهم شغلونى معاهم فى بيع المخدرات، سبت الشغل فى المعمار واشتغلت فى تاجر البرشام، عملت فلوس كتير منها كنت ناوى اشترى شقة ليا بس اتقبض عليا ".

بتلك الكلمات اعترف "ن.م" 35 سنة وشهرته "الفلاح"، تاجر مواد مخدرة، خلال التحقيقات التى باشرتها معه نيابة الزاوية الحمراء، عقب إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة "الأقراص المخدرة" بالمنطقة، كما أوضح أنه أدمن تعاطى المواد المخدرة على يد أصحاب السوء.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "ن.م" 35 سنة وشهرته الفلاح، عاطل، مقيم فى الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية كبيرة من الاقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، فباشرت التحقيق.

وفى سياق آخر تمكن رجال المباحث بحدائق من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة القسم، عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.