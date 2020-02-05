إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة رواد البنوك فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة سيدتين للمحاكمة، كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بأن"خ. إ. ا" 58 سنة موظف بشركة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 100 ألف جنيه، من البنك الأهلى فرع الخليفة المأمون الكائن شارع الأنصارى دائرة القسم، فوجئ بقيام سيدتان " أدلى بأوصافهما التقريبية " بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه من داخل حقيبة يده ولاذا بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلاً من "ن. ف. م" 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى الخصوص، و"ب. ي. ص" 30 سنة بدون عمل ومقيمة فى عين شمس، والسابق اتهامها فى 6 قضايا أخرها 5797لسنة 2014م مصر الجديدة " نشل " والمطلوب التنفيذ عليهما فى القضية رقم 12414 لسنة 2016م النزهة " سرقة " والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات بجلسة 12/10/2016م.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثانية بأسلوب المغافلة والتتبع.

وبتطوير مناقشتها للربط بينها وبين القضايا المجهولة، اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابياً بالاشتراك مع المتهمة الهاربة تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين المترددين على البنوك بذات الأسلوب، وأقرت بارتكابها 2 حادث سرقة على النحو التالى:-

سرقة مبلغ مالى 40.000 ألف جنيه من "م. ى. م" 33 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الزهراء ـ دائرة قسم شرطة الزيتون، حال تواجده بشارع المقريزى ـ دائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 13578 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 22/12/2019م، وسرقة مبالغ مالية عبارة عن (5600 دولار أمريكى، 1400 ريال سعودى جنيه) من " ز. م. ع" 45 سنة ربة منزل، أثناء تواجدها بشارع الميرغنى ـ دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 13152 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 10/12/2019م.

وتم بإرشادها ضبط ما يلى"السيارة رقم ج هـ ج 525 ماركة BMW موديل 2010م فيرانى اللون، 3400 جنيه، 235 دولار أمريكى، 44 ريال سعودى، 5 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 خاتم، حلق )، 2 ساعة يد، لدى زوجها" إ. ي. ص" 30 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان " شقيق المتهمة الثانية " بمسكنهما، وبمواجهته أقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وأضاف بشرائه السيارة وباقى المضبوطات حوزته من متحصلات تلك الوقائع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمة، واتهموها والهاربة بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.