أخبار البورصة اليوم الأربعاء 5-2-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 5-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.320 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 شركات وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بنك قطر الوطنى الأهلى، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.



البورصة تربح 5.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.320 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 138.5 مليون ورقة مالية بقيمة 615.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.18%، والعرب على 10.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.92%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 41.8 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 12.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 89.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1920 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 16091 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وارتفعت أسهم 66 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

المصرية للاتصالات أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة.

وأكدت المصرية للاتصالات، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

كما أكدت المصرية للاتصالات، أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وأن الهدف الرئيسى هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة الحالية، منوهة إلى أن الشركة سوف تعلن عن أى نتائج تتوصل لها بهذا الشأن فى حينه.