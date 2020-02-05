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آداب الزقازيق تدرب طلاب جنوب السودان غير الناطقين باللغة العربية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:25 م
آداب الزقازيق تدرب طلاب جنوب السودان غير الناطقين باللغة العربية المشاركون فى الدورة التدريبية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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نظمت كلية الآداب بالتعاون مع إدارة الوافدين بجامعة الزقازيق دورة تدريبية في اللغة العربية لتعليم الطلاب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية (دورة طلاب جنوب السودان)، اليوم الأربعاء بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع شئون التعليم والطلاب.

 

 

وأشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالعلاقات المثمرة والوثيقة بين البلدين في إطار اتفاقيات تعاون مشترك تمتد لمجالات متعددة وأن الجامعة تسعي جاهدة الي تأصيل وتوطيد هذه العلاقات من خلال التبادل العلمي والثقافي حيث تعتبر دول حوض النيل الامتداد التاريخي والثقافي والإقليمي لمصر وتوطدت العلاقات في الفترة الحالية بفضل توجهات القيادة السياسية التي أرست دعائم الثقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل وتوج ذلك من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي مما رفع من قوة هذه العلاقات وجعلها في أبهي صورها.

 

 

أكد سفير دولة جنوب السودان علي العلاقات الطيبة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان من خلال التعاون في المجالات التنموية والتثقيفية والتعليمية والصناعية والتجارية المختلفة، وذلك عبر جسور التواصل الممتدة بين البلدين ودور مصر القومي علي المستوي العربي والافريقي والدولي.

 

 

أكدت الدكتورة مرفت عسكر بأن الجامعة تتميز بوجود مجموعة من "البرامج الجديدة" المقدمة لطلاب الدراسات العليا والقائمة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في التخصصات العلمية التي تواكب متطلبات سوق العمل، وأخرى للطلاب الوافدين الذين تتشرف الجامعة باستقبالهم سنويًا.

 

وإيمانًا من الجامعة بأهمية التبادل الثقافي مع الجامعات العربية والأجنبية ودول حوض النيل وبعض الهيئات المتخصصة في نقل العلم والتقدم التكنولوجي قامت الجامعة بإبرام العديد من الاتفاقيات العلمية والثقافية للوقوف على أحدث مستجدات العلم بالدول المتقدمة.

 

 

ومن هذا المنطلق دعت الطلاب إلى إعلاء مكانة اللغة العربية، وبخاصة في المحافل الثقافية والأكاديمية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مخاطباتهم اليومية. ويجعلوا جوهر رسالتهم الحفاظ على سلامة هذه اللغة وفصاحتها.

 

 

وصرح الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب أن الدورة تأتي بحضور سفير دولة جنوب السودان وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك تدعيما لتوجه القيادة السياسية في تأكيد اواصر الصداقة والتعاون في المجالات المختلفة بين جمهورية مصر العربية ودول قارة افريقيا والدول الشقيقة والمجاورة، وتعد هذه الدورة ضمن سلسلة دورات مجانية في إطار شهرين متواصلين لمدة 38 ساعة ينظمها مركز اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق .

 

 

 

 

 


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