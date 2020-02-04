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46 شركة طيران أجنبية توقف رحلاتها من وإلى الصين بسبب "كورونا"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:14 م
46 شركة طيران أجنبية توقف رحلاتها من وإلى الصين بسبب "كورونا" ارتباك الوضع فى حركة الطيران بسبب كورونا
وكالات

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كشفت إدارة الطيران المدنى الصينية، اليوم، الثلاثاء، أن 46 شركة جوية أجنبية أوقفت رحلاتها إلى البلاد حتى الآن، بعدما أجبر انتشار "كورونا" بلدانا وشركات على تقييد حركة السفر من وإلى الصين. 
 
وقالت الإدارة: "تحت تأثير انتشار نوع جديد من فيروس كورونا، انخفض الطلب في سوق الطيران الدولي انخفاضا حادا، وفرض عدد من الدول قيودا على دخول المواطنين الصينيين والخروج منها وإليها. وحتى الآن، أعلنت 46 شركة طيران أجنبية تعليق رحلاتها من وإلى البر الرئيسي للصين". 
 
واعتبارا من 4 فبراير الجاري، قيدت روسيا الدخول عبر نقاط التفتيش للمواطنين الأجانب المسافرين جوا من الصين، وسيتم السماح لعدد من المواطنين بالمرور فقط في مطار شيريميتيفو قرب موسكو.
 
وبدءا من 1 فبراير 2020، أوقفت شركات الطيران الروسية والصينية مؤقتا رحلات الركاب المنتظمة، بما في ذلك الرحلات التجارية، من روسيا إلى الصين والعكس، وبقي الاستثناء هو الرحلات الجوية العادية من موسكو إلى بكين وشنغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ والعكس.
 
وفي 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في ووهان في الجزء الأوسط من البلاد.  
ويأتي هذا في وقت ارتفع عدد وفيات الفيروس إلى أكثر من 425 حتى صباح الثلاثاء، فيما فاقت عدد الإصابات المؤكدة الـ20 ألفا، وهذا يعني أن أرقام الوفيات مرشحة للارتفاع.
 
وتفيد تقديرات بأن معدل الحالات التي يجري الكشف عنها في الأيام الأخيرة بات 2000 حالة يوميا، وتم تشخيص أكثر من 160 حالة في 20 دولة أخرى، منها 11 في الولايات المتحدة.
 

فيروس كورونا

كورونا

شركه طيران

رحلات طيران

الصين

حركه السفر

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