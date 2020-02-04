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380 مليون دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ 10 دول أبرزها الإمارات وايطاليا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:00 ص
380 مليون دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ 10 دول أبرزها الإمارات وايطاليا وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء
كتبت سماح لبيب

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احتلت 10 دول أكبر نسبة للصادرات المصرية من قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية في ديسمبر 2019 الماضى بقيمة 380 مليون دولار، وفقا لإحصائيات المجلس التصديرى لمواد البناء ، الذى حصل "اليوم السابع " على نسخة منه، ووضح المجلس أن هذه الدول هى الأكبر فى صادرات مواد البناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

وجاءت دولة الامارات العربية المتحدة في مقدمة الدول التى صدرت لها مصر بقيمة 184 مليون دولار بزيادة نحو 42% عن شهر ديسمبر من عام 2018 والذى بلغت قيمته 116 مليون دولار فقط، ويليها كندا وصدرت مصر بنحو 67 مليون دولار، بالإضافة إلى إيطاليا وبلغت صادرات قطاع مواد البناء إليها فى نفس الشهر ديسمبر 2019 بنحو 25 مليون دولار.

كما احتلت ليبيا المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 23 مليون دولار، والسعودية بنفس القيمة نحو 23 مليون دولار، وصدرت مصر إلى الجزائر بقيمة 15 مليون دولار، والسودان والسوريا بنحو 12 مليون دولار لكلا منهما، واحتلت تركيا والأردن المرتبة التاسعة والعاشرة بنحو 9 مليون دولار لكلا منهما العام السابق.

قال وليد جمال الدين ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الصناعة المصرية فى حاجة شديدة لتخفيض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة وأن هذه الصناعات تدفع أسعارا مبالغ فيها في سعر الغاز، والمقدرة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن سعر الغاز العادل لهذه الصناعات في سبيل النهوض بها هو 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف جمال الدين،  في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هناك صناعات كثيرة تعمل فى السوق المحلى بأقل من 50% من طاقتها بسبب زيادة سعر الغاز عليها، ومنها صناعة السيراميك والزجاج، حيث أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبرزها الغاز تمثل المزيد من الأعباء على الصناعة المصرية وتعطل العمل بكامل طاقتها.


مواد البناء

الصادرات

اخبار الاقتصاد

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