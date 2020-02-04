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ولى عهد أبوظبى ورئيس وزراء اليونان يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:17 م
ولى عهد أبوظبى ورئيس وزراء اليونان يبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
أ ش أ

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال ولي عهد أبوظبي- خلال لقائهما، اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، إن العلاقات الإماراتية اليونانية تتسم بالعمق والتميز والخصوصية وتستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتوجهات، مرحبا بزيارة رئيس الوزراء اليوناني التي تأتي في توقيت مهم، وتكتسب قدراً كبيراً من الأهمية، وسيكون لها أثر كبير في توثيق وتعزيز العلاقات.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، سبل تطوير وترقية العلاقات في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى البنية التحتية والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، وناقشا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة شرق البحر المتوسط وليبيا، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكدا توافق وجهات النظر الإماراتية اليونانية في دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والسلام، وتضع حداً لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها.

 

 


الامارات

اليونان

محمد بن زايد

رئيس الوزراء اليونانى

ابو ظبى

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