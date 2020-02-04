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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:48 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية البريطانى يحث البريطانيين على مغادرة الصين وسط تفشى فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:28 م
وزير الخارجية البريطانى يحث البريطانيين على مغادرة الصين وسط تفشى فيروس كورونا فيروس كورونا ارشيفية
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 حث وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، كل البريطانيين المتواجدين في الصين على مغادرة البلاد في أقرب فرصة، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا والذي انتقل إلى 24 دولة أخرى.
وقال راب - في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الثلاثاء - إن أمن وسلامة الشعب البريطاني سيكونان دائمًا على رأس أولويات بريطانيا..داعيًا البريطانيين المتواجدين في الصين إلى المغادرة إن استطاعوا لتقليل خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.
وأكد أن الخارجية البريطانية ستواصل العمل على مدار الساعة لتسهيل إجلاء البريطانيين من إقليم هوبي في الصين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجلاء المواطنين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية -بؤرة فيروس كورونا- بشكل تدريجي، كما خصصت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء 14 مقعدًا على متن طائرة تابعة للطيران النيوزيلندي لإجلاء المواطنين البريطانيين، وخضع البريطانيون الذين تم إجلاؤهم بالفعل من ووهان إلى حجر صحي.
وبينما تم تأكيد إصابة شخصين بالفيروس، قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بريطانيا تعمل مع دول أخرى لإيجاد مصل لفيروس كورونا، مضيفًا أنه يتوقع وجود مزيد من الإصابات في بريطانيا.
وبحسب الجارديان، من غير الواضح كيف سيكون رد السلطات أو المؤسسات الصينية على مطالبة الحكومة البريطانية رعاياها بمغادرة الصين، فرد بكين الغاضب إزاء حظر الحكومة الأمريكية سفر معظم المسافرين من الصين يقترح أن الصين على الأرجح لن تكون متعاطفة.
 
 

دومينيك راب

الصين

فيروس كورونا

بكين

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