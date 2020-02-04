نيابة القناطر الخيرية تطلب عمل فيش وتشبية لجثة غريق بنهر النيل

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر بأنتداب الادلة الجنائية لعمل فيش و تشبيه للمتوفي الذى عثر علية غارقا بنهر النيل بالقناطر الخيرية

كما أمرت النيابة العامة اتخاذ اجراءات النشر للوصول لمعرفه شخصية الغريق و انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة و عما اذا كان هناك شبهه جنائية في الوفاة من عدمة

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية،بعثور الأهالي علي جثة مجهولة لغريق بنهر النيل بالقناطر الخيرية،تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفي تحت تصرف النيابة العامة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز سودانى الجنسية عثر على جثته داخل منزل بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى حالة تحلل داخل أحد المنازل وانتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبمناظرة الجثة تبين إنها لعجوز يدعى " ى م م " 65 سنه سودانى الجنسية ويقيم بمفرده داخل المنزل، وأن الجثة فى حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، بأشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة ربه منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمسكنها وذلك عقب مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق، وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن حالة الزوج المصاب.

وعلى جانب آخر، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بالأنتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعى " ا.ع .ج " ، واصابة زوجها ويدعى "م.ا"، عامل ، بأصابات بالغة بجسده، اثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة، تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.