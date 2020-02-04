سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة القناطر الخيرية تطلب عمل فيش وتشبية لجثة غريق بنهر النيل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:47 م
نيابة القناطر الخيرية تطلب عمل فيش وتشبية لجثة غريق بنهر النيل جثة -أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر بأنتداب الادلة الجنائية لعمل فيش و تشبيه للمتوفي  الذى عثر علية غارقا بنهر النيل بالقناطر الخيرية

كما أمرت النيابة العامة اتخاذ اجراءات النشر للوصول لمعرفه شخصية الغريق و انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة و عما اذا كان هناك شبهه جنائية في الوفاة من عدمة

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية،بعثور الأهالي علي جثة مجهولة لغريق بنهر النيل بالقناطر الخيرية،تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفي تحت تصرف النيابة العامة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز سودانى الجنسية عثر على جثته داخل منزل بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة إنتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة .

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى حالة تحلل داخل أحد المنازل وانتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبمناظرة الجثة تبين إنها لعجوز يدعى " ى م م " 65 سنه سودانى الجنسية ويقيم بمفرده داخل المنزل، وأن الجثة فى حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

قرر المستشار موسى عبدالبارى رئيس نيابة مركز بنها، بأشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن جثة ربه منزل لقيت مصرعها إثر حريق شب بمسكنها وذلك عقب مناظرة الجثة، كما أمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص المنزل المحترق لبيان سبب الحريق، وكذلك تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والإستعلام عن حالة الزوج المصاب.

وعلى جانب آخر، كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بالأنتقال والفحص تبين مصرع ربه منزل تدعى " ا.ع .ج " ، واصابة زوجها ويدعى "م.ا"، عامل ، بأصابات بالغة بجسده، اثر قيامهما بإشعال دفاية بمسكنهما من أجل التدفئة، تم نقل المتوفية والمصاب لمستشفى بنها الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


اخبار مصر

اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة