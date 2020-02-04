منظمة الصحة العالمية تعمل على توصيات لاستئناف رحلات الطيران للصين

رويترز

قالت مسؤولة بارزة في منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء ، إن المنظمة ستعقد مؤتمرا عبر الهاتف هذا الأسبوع مع ممثلين عن قطاع السفر والسياحة للعمل على توصيات لحماية طواقمهم حتى يتمكنوا من استئناف رحلات الطيران للصين.وقالت سيلفي بريان ، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية ، إن على المصابين بفيروس كورونا الجديد ارتداء كمامات لكن بالنسبة لمن لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بالمرض فإن الكمامات لن تقيهم بالضرورة بنسبة مائة بالمائة".

وأضافت أن غسل اليدين باستمرار واتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالنظافة مطلوبة.

وقالت إن الانتشار الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية وانتشر داخل البلاد وخارجها لا يمثل جائحة بل وباء متعدد البؤر".

وتابعت بريان دون الخوض في التفاصيل قائلة أن 19 دولة حتى الآن أبلغت المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أو فرض قيود فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا الجديد وإن المنظمة تطلب توضيحات لمبرراتها.

وقالت بريان في مؤتمر صحفي في جنيف "طواقم هذه الشركات تشعر بفزع حقيقي من الإصابة بالعدوى اثناء الطيران عندما تكون على اتصال مباشر مع الركاب...لذلك نحتاج لتحديد توصيات هذه الشركات لتشعر طواقمها بالأمان".

ولكنها أضافت " لا يمكنني ضمان استئناف رحلات الطيران".