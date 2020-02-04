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مصرع شخص فى حادث سير على طريق المحور.. وتداول فيديو يوثق لحظة الحادث

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:40 ص
مصرع شخص فى حادث سير على طريق المحور.. وتداول فيديو يوثق لحظة الحادث حادث المحور
كتب محمد تهامى زكى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لحادث سير على طريق المحور، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، وأظهر مقطع فيديو، لحظة وقوع الحادث، ومصرع شخص، حسبما قال مصور الفيديو، الذى أكد أيضا أنه كان على بعد خطوات قليلة من الموت.

يشار إلى أنه كان قد شهد الطريق الزراعى بنها – المنصورة، أمس، حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة أمام قرية جمجرة مركز بنها، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وظهور كثافات مرورية على الطريق بسبب الحادث، جرى نقل المصابين للمستشفى وإخطرت النيابة التى تولت التحقيق، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق بنها المنصورة أمام قرية جمجرة، انتقل العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكى وأخرى بيجو أجرة تقل ركاب أمام قرية جمجرة اتجاه كفر شكر مما تسبب فى تعطل جزئى للطريق ووجود كثافات مرورية.
 
وتم الدفع بفرق طوارئ المرور ورفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق، ونقل المصابين للمستشفى وتجنيب السيارتين محل الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
كما أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكى، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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