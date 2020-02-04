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غدا.. مسؤول بحلف "الناتو" يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع مسؤلين أمريكيين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:07 م
غدا.. مسؤول بحلف "الناتو" يتوجه إلى واشنطن للاجتماع مع مسؤلين أمريكيين حلف الناتو
أ ش أ ووكالات الأنباء

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يتوجه نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ، ميرسيا جيوانا، إلى واشنطن، غدًا الأربعاء، في زيارة تستمر حتى 7 فبراير الجاري.وذكرت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)- في بيان على موقعها الرسمي- أن جيوانا من المقرر أن يعقد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدد من الاجتماعات الثنائية مع مسؤلي الإدارة الأمريكية، كما سيلقي خطابًا أمام معهد (هدسون) للدراسات الاستراتيجية.

 

من جهة أخرى ، اتفق رئيس أركان الجيش العراقي اليوم ، أمس الاثنين، مع رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا على توسعة نشاط البعثة "التدريبية والاستشارية" في المرحلة المقبلة.وأكد الجانبان - خلال لقائهما اليوم، وفقا لبيان لوزارة الدفاع العراقية، أوردته قناة السومرية" الإخبارية - أهمية العمل معا من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.

 

وناقش الطرفان عددا من النقاط المهمة؛ أبرزها إعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية، وسلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي هدفت إلى تنظيم واستئناف عمل حلف الناتو في العراق.

 

وأكد رئيس أركان الجيش العراقي - وفقا للبيان - حرصه على تقديم الدعم والحماية لفريق الناتو في حال الاتفاق على استئناف عمله كبعثة تدريبية استشارية.

 

من جهة اخرى ، رحبت البعثة الأممية فى العراق بتكليف محمد توفيق علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحثته على العمل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب العراقى وحكومته لبناء عراق أكثر سلما وعدلا وازدهارا.

 

وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية مساء السبت علاوى على العمل سريعا لتحقيق إصلاحات جوهرية وتلبية المطالب المشروعة للشعب بالعدالة والمساءلة.

 

 


الناتو

امريكا

حلف شمال الاطلسى

العراق

الادارة الامريكية

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