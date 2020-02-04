غدا.. اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية ، أن أعمال رصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول انتهت مضيفا ، أنه في انتظار عرصها عرضها علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، لاعتمادها و إعلانها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة ، خلال غدا الأربعاء .

وأشار إلى ان ، إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 يبلغ 119 الف 290 طالب و طالبة موزعين على 671 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة .

في سياق متصل ، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي مديري الإدارات التعليمية و رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لإستقبال الطلبة في النصف الدارسي الثاني و الذي يبدأ 8 فبراير المقبل ، و يتم مراجعة " الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه – الأسوار " ، والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوي ، وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك والمقاهي المجاورة للمدارس وقطع المرافق عنها نهائياً بالتنسيق مع الجهات المختصة فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية للحفاظ على النظافة العامة أمام المدارس لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق لمنظومة التعليم، و توفير الخدمات المعاونة واللازمة ونبه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية الالتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس لضمان سلامة التلاميذ من الأغذية.