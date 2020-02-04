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عميد آداب القاهرة: إعلان نتائج الكلية الأسبوع المقبل عقب انتهاء عمليات الرصد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:00 ص
عميد آداب القاهرة: إعلان نتائج الكلية الأسبوع المقبل عقب انتهاء عمليات الرصد جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور جمال الشاذلى، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية أوشكت على الانتهاء من رصد درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول، فيما يخص طلاب الدراسات العليا والفصلين الدراسيين، تمهيدا لإعلان النتائج نهاية الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل 8 فبراير .

وأضاف الشاذلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كلية الآداب جامعة القاهرة تضم 18 قسما وهو السبب وراء إعلان النتائج فى بداية الفصل الدراسى الثانى، حتى يتم الانتهاء من عمليات الجمع والرصد للطلاب .

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن الكلية انتهت من إعلان نتائج الطلاب بالكلية من نظام برامج الساعات المعتمدة، خلال الأيام القليلة الماضية .

وكانت كليات الزراعة وطب بيطرى والتمريض وعلوم بجامعة القاهرة أعلنت نتائج المواد الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 /2020، خلال الأسبوع الماضى .

فيما تواصل باقى كليات جامعة القاهرة عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية وعمليات الرصد، تمهيدا لإعلان النتائج تباعا فى مختلف الكليات، على أن يتم الانتهاء من إعلان نتائج كافة كليات الجامعة فى منتصف مارس المقبل .

واعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى2019 /2020.

 


جامعة القاهرة

كلية الآداب

نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

جمال الشاذلى

اخبار مصر

اخبار اليوم

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