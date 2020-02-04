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ضبط مشتبه بهم فى مقتل مالك سوبر ماركت بأبو النمرس

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:06 م
ضبط مشتبه بهم فى مقتل مالك سوبر ماركت بأبو النمرس إطلاق نار ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قالت مصادر إنه تم ضبط مشتبه بهم فى جريمة قتل مالك محل سوبر ماركت بإحدى القرى التابعة لمركز أبو النمرس، مساء أمس، بإطلاق النار عليه خلال تواجده بالمحل الخاص به، وجارى تكثيف التحريات لكشف تورطهم فى ارتكاب الجريمة من عدمه.

وذكر شهود عيان أن 3 أشخاص يستقلون توك توك، توقفوا أمام المحل الخاص بالقتيل، وأطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه المجنى عليه داخل المحل، باستخدام سلاح نارى آلى، وفروا هاربين.
ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وتم التوصل إلى هوية المشتبه بهم.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، فانتقل المقدم محمد داود رئيس مباحث أبو النمرس إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه، "م. ى " يمتلك سوبر ماركت، أثناء ممارسة عمله أطلق عليه أحد الأشخاص النار وفر هاربا، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 


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