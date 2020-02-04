سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط ألبان مدعمة وأدوية محظور تداولها بصيدليات بني سويف

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:22 م
ضبط ألبان مدعمة وأدوية محظور تداولها بصيدليات بني سويف أدوية - أرشيفية
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديرية الصحة ببنى سويف كمية من الألبان المدعمة و الأدوية  منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات لإحكام الرقابة على الأسواق والصيدليات والمحال التجارية والخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الوقائي، الدكتورة دعاء رمضان   مدير إدارة الصيدله والدكتور عبدالرحمن محمد صابر مدير التفتيش الصيدلي.

وأشار بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء إلى أن حملة تضم  الدكتور محمد خلف، عمرو عبداللطيف، نورا محمد، الشيماء حسن، هاني فتحي ،عمرو محمد نجيب، اسماء محمود، سمر جمال _مفتشي الصيدلة بالمديرية_ تابعت 20صيدلية عامة و عثرت على  230 علبة  أدوية متنوعه منتهية الصلاحيه ، وكمية من الألبان مدعمة و محظور تداولها بالصيدليات وتصرف  للمواطنين المستحقين من خلال منافذ وزارة الصحة. وتم  التحفظ على المضبوطات وتحرير  محضران، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيهما.

وفى نفس الصدد شدد الدكتور محافظ بني سويف على إستمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة في خطة عمل الجهاز التنفيذي،وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري،وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطنين  في حياتهم اليومية.

وذلك خلال إستعراضه التقرير النصف شهري بشأن مجهودات قطاع الصحة ،في مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف  متابعة ومرور  قسم مراقبة الأغذية لإدارة الشؤون الوقائية، على 159 منشأة متنوعة،وسحب 329 عينة،وإعدام 251 كيلو جرم من الأغذية الفاسدةو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 72 محضرا،وكذلك إستخراج  395  شهادة صحية ،والتوصية بإغلاق 3 منشآت.

وفي مجال مكافحة الأوبئة والتطعيمات، تم الإبلاغ عن 4 حالات (شلل رخو حاد وحمى وطفح جلدي)،ومتابعة حالة شلل رخو حاد بعد 60 يوم،فيما تم تسجيل 497 حالة أمراض معدية على برنامج النيدز"برنامج الترصد القومي للأمراض المعدية"، و إعطاء التطعيمات التي شملت 4021 درن، 4103 صفرية، 3729 جرعة أولى،4069 جرعة ثانية، 3905 ثالثة، 3528 جرعة رابعة ، 3834 جرعة  خامسة، و4272 جرعات منشطة.

كما تابعت إدارة العلاج الحر 94 منشأة طبية خاصة،وأغلقت 25 منشأة طبية خاصة، كما تابعت إدارة الصيدلة 35 صيدلة عامة،و11وحدات صحية،والتفتيش المفاجئ على 4 مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية  ، فضلا عن  البدء في المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج ، و يجرى تجهيز 3 وحدات لعلاج الفيروس الكبدي  بإدارات :سمسطا وببا واهناسيا ، وجاري شراء كواشف فيروس بي ،علاوة على تطعيم 30 مريض غسيل كلوي  و10 مخالطين فيروس بي و20 من الفريق الصحي.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بني سويف

مديريه الصحه

أدويه منتهيه الصلاحيه

ألبان مدعمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة