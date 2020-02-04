ضبط ألبان مدعمة وأدوية محظور تداولها بصيدليات بني سويف

بني سويف أيمن لطفي

ضبطت مديرية الصحة ببنى سويف كمية من الألبان المدعمة و الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات لإحكام الرقابة على الأسواق والصيدليات والمحال التجارية والخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الوقائي، الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدله والدكتور عبدالرحمن محمد صابر مدير التفتيش الصيدلي.

وأشار بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء إلى أن حملة تضم الدكتور محمد خلف، عمرو عبداللطيف، نورا محمد، الشيماء حسن، هاني فتحي ،عمرو محمد نجيب، اسماء محمود، سمر جمال _مفتشي الصيدلة بالمديرية_ تابعت 20صيدلية عامة و عثرت على 230 علبة أدوية متنوعه منتهية الصلاحيه ، وكمية من الألبان مدعمة و محظور تداولها بالصيدليات وتصرف للمواطنين المستحقين من خلال منافذ وزارة الصحة. وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضران، وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيهما.

وفى نفس الصدد شدد الدكتور محافظ بني سويف على إستمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة في خطة عمل الجهاز التنفيذي،وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري،وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية.

وذلك خلال إستعراضه التقرير النصف شهري بشأن مجهودات قطاع الصحة ،في مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف متابعة ومرور قسم مراقبة الأغذية لإدارة الشؤون الوقائية، على 159 منشأة متنوعة،وسحب 329 عينة،وإعدام 251 كيلو جرم من الأغذية الفاسدةو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 72 محضرا،وكذلك إستخراج 395 شهادة صحية ،والتوصية بإغلاق 3 منشآت.

وفي مجال مكافحة الأوبئة والتطعيمات، تم الإبلاغ عن 4 حالات (شلل رخو حاد وحمى وطفح جلدي)،ومتابعة حالة شلل رخو حاد بعد 60 يوم،فيما تم تسجيل 497 حالة أمراض معدية على برنامج النيدز"برنامج الترصد القومي للأمراض المعدية"، و إعطاء التطعيمات التي شملت 4021 درن، 4103 صفرية، 3729 جرعة أولى،4069 جرعة ثانية، 3905 ثالثة، 3528 جرعة رابعة ، 3834 جرعة خامسة، و4272 جرعات منشطة.

كما تابعت إدارة العلاج الحر 94 منشأة طبية خاصة،وأغلقت 25 منشأة طبية خاصة، كما تابعت إدارة الصيدلة 35 صيدلة عامة،و11وحدات صحية،والتفتيش المفاجئ على 4 مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية ، فضلا عن البدء في المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج ، و يجرى تجهيز 3 وحدات لعلاج الفيروس الكبدي بإدارات :سمسطا وببا واهناسيا ، وجاري شراء كواشف فيروس بي ،علاوة على تطعيم 30 مريض غسيل كلوي و10 مخالطين فيروس بي و20 من الفريق الصحي.