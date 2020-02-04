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صور..جمارك مطار القاهرة الدولى تحبط محاولة تهريب عدد المناظير والقساطر الطبية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:21 م
صور..جمارك مطار القاهرة الدولى تحبط محاولة تهريب عدد المناظير والقساطر الطبية
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصاله الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سمير فهمي  مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من المناظير والقساطر الطبية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رحلة خطوط مصر للطيران رقم ٦٧٦ القادمة من المدينة المنورة اشتبه  عبد الله احمد مأمور جمرك المعين على اللجنة الجمركية فى الراكب ى. أ. أ  مصرى الجنسية يحاول الخروج مسرعاً من الصالة دون التفتيش .

 

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الإرتباك .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد جمعة مأمور الجمرك فتم تأكيد الإشتباه وأفأد بوجود أشياء معتمة .

 

وبالعرض على  سيد ممدوح نائب مدير الجمرك قرر تكليف محمد جمعة مأمور الجمرك تحت إشراف  عبدالعال عليش مدير الحركة والمشرف على الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 650 منظار وقساطر طبية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته .

قرر  جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .

أحبط محاولة تهريب (1)
 
أحبط محاولة تهريب (2)
 
أحبط محاولة تهريب (3)
 
أحبط محاولة تهريب (4)
 
أحبط محاولة تهريب (5)

مطار القاهرة

جمارك

تهريب أدوات طبية

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