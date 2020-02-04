سقوط عاطلين بحوزتهما 260 قرصا مخدرا و 564 سبيكة ذهبية مقلدة بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطلين بحوزتهما 260 قرصا مخدرا ، و564 سبيكة ذهبية مقلدة فى عين شمس وتحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع الحرية ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط "ز. ا.ج" 23 سنة عاطل ، وبحوزته 60 قرصا مخدرا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "ا.ا"21 سنة عاطل، ومقيم بشارع محمد عسكر ـ الزهراء ـ دائرة القسم.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير، أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات الآتية" 200 قرص مخدر، 564 قطعة صفراء اللون " تشبه السبائك الذهبية "، مبلغ مالي 700 جنيه، هاتف محمول".

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، واقر باستخدامه للقطع الصفراء المضبوطة بحوزته بقصد النصب على المواطنين، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

وعلى جانب آخر ، أدلى المتهمون بسرقة السيارات المحملة بالبضائع من منطقة عين شمس باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة البضائع من السيارات أثناء فترة الليل وسبق أن نفذوا 5 حوادث سرقة بالإكراه لسيارات تحمل بضائع ملابس من مناطق متفرقة بالقاهرة.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عین شمس، من أحد أصحاب محلات بیع الملابس الجاھزة الكائنة بدائرة القسم، تفيد بأن 3 أشخاص عرضوا عليه كمیة من الملابس المتنوعة بثمن بخس لا یتناسب وقیمتھا الحقیقیة.

انتقل ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة وتمكنوا من القبض على الأشخاص الثلاثة، وتبین أنھم كل من "ا.ق"، 30 سنة، عاطل، سابق اتهامه في القضیة رقم 10836 المرج لسنة 2007 " حيازة مخدرات"، و"أ.ر"، 32 سنة، عاطل، و"أ.ف"، 26 سنة، عاطل، اثناء استقلالهم سیارة شیفرولیه " نقل " بیضاء اللون، "قیادة الأول ویعمل علیھا سائق "محمل علیھا كمیة كبیرة من الملابس الجاھزة تابعة لشركة" مجھولة المصدر..

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهمون بتكوین تشكیل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة البضائع المحملة على سیارات النقل، اثناء سیرھا بالطرق السریعة، وذلك من خلال تتبعها باستخدام السیارة المضبوطة بحوزتهم وتسلق أحدهم السیارات، والاستيلاء على جزء من الحمولة وتحمیلھا على السیارة التى بحوزتھم، كما اعترفوا بسرقة كمیة من الملابس عبارة عن 265 بنطال جینز، جبردین، 60 قمیص رجالى، بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النیابة العامة التحقیق.