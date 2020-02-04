سفير مصر فى فيينا يستعرض العلاقات الثنائية مع المستشار الفيدرالى النمساوى

وقد أكد السفير "عامر" خلال اللقاء على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، وما شهدته من تطورات إيجابية في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا في ديسمبر 2018. كما قام "عامر" بنقل تهنئة رئيس الجمهورية إلى المستشار "كورتز" على فوزه بالانتخابات العامة الأخيرة وتوليه منصب المستشار الفيدرالي للمرة الثانية في يناير 2020.

كما تناول السفير المصري خطوات الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها مصر خلال الفترة الماضية، والحوافز الاستثنائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، داعياً الجانب النمساوي للاستثمار في مصر والاستفادة من هذه الحوافز.