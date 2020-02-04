موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إقلاع أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية لإجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان الصينية، وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أقلعت أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، من مطار المنطقة الشرقية العسكرية، لإجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان بالصين".

وأضافت أنه "من أجل نقل المواطنين الروس على وجه السرعة إلى الأراضي الروسية؛ ستشارك 5 طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وسيكون على متن كل طائرة أطباء عسكريون ومتخصصون من وزارة الدفاع الروسية في مجال الفيروسات باستخدام أدوات التشخيص الحديثة، ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك الأدوية اللازمة". يذكر أنه وبتعليمات من الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، ستشارك القوات الجوية الفضائية الروسية في إجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا .

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، السبت الماضى، أنه بناء على وامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ستشارك طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية فى إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا بتقشى فيروس كورونا فى الصين.

وقال بيسكوف للصحفيين إنه "بتعليمات من الرئيس الروسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، ستشارك القوات الجوية الفضائية الروسية فى إجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضررا بفيروس كورونا، وستبدأ فى تنفيذ رحلاتها الجوية فى وقت لاحق اليوم"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان بوتين قد أعرب عن ثقته فى وقف انتشار فيروس كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها القيادة الصينية .

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسى تاتيانا غوليكوفا، قرار موسكو ببدء إجلاء الرعايا الروس من مدينة ووهان وإقليم هوبى فى الصين، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية يوجد 341 روسيا فى إقليم هوبي، ويقيم 300 منهم فى عاصمته ووهان، التى يُطلق عليها حاليا بؤرة وباء كورونا.