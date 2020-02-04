رئيس مصلحة الرى يتفقد مشروعات الوزارة فى محافظة الفيوم.. صور

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى يرافقه المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى الإجراءات والأعمال التى تنفذها مصلحة الري لتحسين نوعية المياه بمحافظة الفيوم وبحيرة قارون، وذلك فى إطار تأهيل ورفع كفاءة شبكة الترع بمحافظات الجمهورية، وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى، أنها متمثلة فى قطاع التوسع الافقى والمشروعات تقوم بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة اطماءات لبحر يوسف فى المسافة من الفم حتى الكيلو 77.75 بقيمة 67.628 مليون وكذلك فى المسافة من ك 77.750 الى ك 177 بقيمة 64.152 مليون جنيه، وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى مسافه 2.5 كم وذلك لرفع كفاءة بحر يوسف والذى يٌعتبر المورد الرئيس للمياه بالمحافظه بهدف إمرار تصرفات تٌقدر بحوالى 18 مليون م3 يومياً للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لزراعة ما يقرب من 840 ألف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأيضا لتلبيه احتياجات مياه الشرب .

أضافت الوزارة، أن المشروع يستهدف كذلك ضخ مياه عذبة الى بحيرة قارون لإحداث التوازن البيئى للبحيرة والبالغ مساحتها ما بين 200 كم2 الى 250 كم2 تقريبا ولتقليل نسبة الملوحة لمياه البحيرة وتحسين نوعية المياه بها والتى تعتمد بشكل أساسى على مياه الصرف الزراعى.

يشار إلى أن مياه الصرف هي المصدر الرئيسي لتغذية بحيرة قارون، ونتيجة زيادة معدلات إعادة استخدام المياه حدث تناقص في كمية المياه الواصلة للبحيرة مما أدي الي انخفاض منسوبها، حيث تبلغ مساحة بحيرة قارون 55 ألف فدان وبدأ منسوبها فى الانخفاض منذ عام 2014 حتى عام 2018 بمعدل 30 سم كل عام وبعد تحسين ادارة المياه من خلال مشروعات تطوير الري وادخال الري الحديث بمحافظة الفيوم تم السيطرة على الانخفاض في المنسوب وكذلك زيادة 10 سم عن العام الماضى.

بدأ السعدى جولته بتفقد الاعمال الجارية في الحبس التانى في المسافة من الكيلو 77.750 حتى الكيلو 177.750 والذى يتم التنفيذ فيه بمعرفة شركة الكراكات المصرية التابعة للوزارة ثم تلا ذلك تفقد الحبس الأول في المسافة من ك 77.750 حتى الفم والذى يتم التنفيذ فيه بمعرفة شركة الرى للاشغال العامة التابعة للوزارة والتنفيذ في الحبسين يتم تحت اشراف قطاع التوسع الافقى والمشروعات بوزارة الرى.

ووجه السعدى الشركات العاملة بالدفع بمعدات إضافية وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الاعمال في التوقيتات المناسبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة وحل مشاكل الرى بمحافظة الفيوم .

يشار إلى مصلحة الري من خلال التنسيق بين قطاعي الري والتوسع الافقي والمشروعات بأعمال تأهيل بحر يوسف والذى يخدم محافظات (المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة) وذلك لزيادة طاقته الاستيعابية للوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة .

وكانت وزارة الرى قد نفذت دراسة لتوسيع وتعميق بحر وهبى الآخذ من بحر يوسف بالفيوم و توصيل نهاية امتداد بحر وهبى مباشرة إلى بحيرة قارون وذلك لتحسين نوعية المياة بالبحيرة.

يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع الحزام الآمن ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحسين نوعية المياه لجزء من مصرف البطس قبل صرفها على بحيرة قارون.