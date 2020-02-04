سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مصلحة الرى يتفقد مشروعات الوزارة فى محافظة الفيوم.. صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:22 ص
رئيس مصلحة الرى يتفقد مشروعات الوزارة فى محافظة الفيوم.. صور رئيس مصلحة الرى يتفقد مشروعات الوزارة بالفيوم
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى يرافقه المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى الإجراءات والأعمال التى تنفذها مصلحة الري لتحسين نوعية المياه بمحافظة الفيوم وبحيرة قارون، وذلك فى إطار تأهيل ورفع كفاءة شبكة الترع بمحافظات الجمهورية، وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى، أنها متمثلة فى قطاع التوسع الافقى والمشروعات تقوم بتنفيذ أعمال تكريك وإزالة اطماءات لبحر يوسف فى المسافة من الفم حتى الكيلو 77.75 بقيمة 67.628 مليون وكذلك فى المسافة من ك 77.750 الى ك 177 بقيمة 64.152 مليون جنيه، وكذلك توسيع وتعميق امتداد بحر وهبى مسافه 2.5 كم وذلك لرفع كفاءة بحر يوسف والذى يٌعتبر  المورد الرئيس للمياه بالمحافظه بهدف إمرار تصرفات تٌقدر بحوالى 18 مليون م3 يومياً للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لزراعة ما يقرب من 840 ألف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم وأيضا لتلبيه احتياجات مياه الشرب .
 
أضافت الوزارة، أن المشروع يستهدف كذلك ضخ مياه عذبة الى بحيرة قارون لإحداث التوازن البيئى للبحيرة والبالغ مساحتها ما بين 200 كم2 الى 250 كم2 تقريبا ولتقليل نسبة الملوحة لمياه البحيرة وتحسين نوعية المياه بها والتى تعتمد بشكل أساسى على مياه الصرف الزراعى.
 
يشار إلى أن مياه الصرف هي المصدر الرئيسي لتغذية بحيرة قارون، ونتيجة زيادة معدلات إعادة استخدام المياه حدث تناقص في كمية المياه الواصلة للبحيرة مما أدي الي انخفاض منسوبها، حيث تبلغ مساحة بحيرة قارون 55 ألف فدان وبدأ منسوبها فى الانخفاض منذ عام 2014 حتى عام 2018 بمعدل 30 سم كل عام وبعد تحسين ادارة المياه من خلال مشروعات تطوير الري وادخال الري الحديث بمحافظة الفيوم تم السيطرة على الانخفاض في المنسوب وكذلك زيادة 10 سم عن العام الماضى.
 
بدأ السعدى جولته بتفقد الاعمال الجارية في الحبس التانى في المسافة من الكيلو  77.750 حتى الكيلو 177.750 والذى يتم التنفيذ فيه بمعرفة شركة الكراكات المصرية التابعة للوزارة ثم تلا ذلك تفقد الحبس الأول في المسافة من ك 77.750 حتى الفم  والذى يتم التنفيذ فيه بمعرفة شركة الرى للاشغال العامة  التابعة للوزارة والتنفيذ في الحبسين يتم تحت اشراف قطاع التوسع الافقى والمشروعات بوزارة الرى.
 
ووجه السعدى الشركات العاملة بالدفع بمعدات إضافية وتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الاعمال في التوقيتات المناسبة، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة وحل مشاكل الرى بمحافظة الفيوم .
 
يشار إلى مصلحة الري من خلال التنسيق بين قطاعي الري والتوسع الافقي والمشروعات بأعمال تأهيل بحر يوسف والذى يخدم محافظات (المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة) وذلك  لزيادة طاقته الاستيعابية للوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة .
 
وكانت وزارة الرى قد نفذت دراسة لتوسيع وتعميق بحر وهبى الآخذ من بحر يوسف بالفيوم و توصيل نهاية امتداد بحر وهبى مباشرة إلى بحيرة قارون وذلك لتحسين نوعية المياة بالبحيرة.
 
يذكر أنه يتم تنفيذ مشروع الحزام الآمن ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة لتحسين نوعية المياه لجزء من مصرف البطس قبل صرفها على بحيرة قارون.
 
B81E7577-2DE0-4B0B-BB46-1BF6DD493B52
 
43C39EEB-4F21-4B12-9E6C-A664A62CA090
 
2608A4F4-4830-4A2F-96A1-EC637697EAD8
 
9D8FA64F-E141-41F6-84E8-9C076ADF5B69
 
11214885-30E2-4B3E-88C0-B610916DF788
 
0E18E600-0A6D-495C-9941-5A516E004EB1
 
28296A87-3D2B-4004-8640-8A78139BD968
 
2F56E4A5-BCD8-4FE3-A679-100E9144BB6C
 
331DA086-DB01-4855-BA25-47B462FFB435
 
 

الرى

بحر اليوسف

الفيوم

المياه

اخبار

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

بالأرقام.. تعرف على خسائر وديون الهيئة الوطنية للإعلام خلال العام المالى الماضى

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

"جرائم بلا عقاب".. تعرف على 4 جرائم لا يعاقب عليها القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة