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رئيس الوزراء يلتقى وفد البنك الدولى المعنى بتقرير تيسير أداء الأعمال

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:22 ص
رئيس الوزراء يلتقى وفد البنك الدولى المعنى بتقرير تيسير أداء الأعمال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفد البنك الدولي المعنى بتقرير تيسير أداء الأعمال. وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حيث أطلع مسئولو البنك، رئيس الوزراء، على نتائج الدراسات والتوصيات المتعلقة بتقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولي، والمجالات التى أحرزت فيها مصر تقدماً من خلال برامج الإصلاح الهيكلى الجارى تنفيذها، والمجالات الأخرى التى يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين وضع مصر على مؤشر سهولة أداء الأعمال.
 
من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التى قام بها فريق البنك الدولي، من خلال العمل على تجميع البيانات من قطاعات مختلفة، ووضع التوصيات المتعلقة بالمجالات التى ينبغى العمل على تحسينها، مؤكداً أن الحكومة المصرية تولى هذا الملف اهتماماً كبيراً، وتضعه فى مرتبة متقدمة على أجندتها. 
 
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارات المعنية تعمل على خطة عمل لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وفى مدى زمنى قصير، من أجل إحداث التغيير المطلوب الذى يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي الذى تتبناه الحكومة، ليكمل النجاح الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي فى شقيه المالي والنقدي. 
 
 

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