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دراسة: الأمريكيين من أصل إفريقى يعانون من الألم الجسدى أكثر من اللاتينيين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:41 م
دراسة: الأمريكيين من أصل إفريقى يعانون من الألم الجسدى أكثر من اللاتينيين علم امريكا- ارشيفية
كتب محسن البديوى

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كشفت دراسة جديدة أن الأمريكيين من أصل إفريقي قد يعانون من الألم الجسدي بشكل أكبر من نظائرهم البيض واللاتينيين بسبب مستويات النشاط المختلفة في الدماغ.

 

وبحسب "روسيا اليوم"، وجد الباحثون في جامعة ميامي أن المشتركين في الدراسة من ذوي البشرة السوداء قيموا مستوى الألم الذي عانوه من مقياس حرارة التسخين، أعلى بخمس مرات من المشاركين الآخرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذا الاختلاف، لكن فريق البحث اشتبه بوجود سبب فسيولوجي لهذا، لذا نظروا إلى الأدمغة خلال هذه الدراسة الحديثة.

 

ووجد الفريق شيئين يمكنهما التنبؤ بكيفية استجابة السود للألم الشديد، وهما: النشاط في شبكة دماغية تشارك في التجربة الذاتية للألم وتاريخ التمييز.

ولاختبار نظريتهم، قام فريق البحث بتجنيد المشاركين في الدراسة، بما في ذلك 30 متطوعا من البيض و30 متطوعا من اللاتينيين و28 متطوعا من السود، وكان نحو نصف كل مجموعة من الذكور.

ومن أجل اختبار إدراك الألم وضعوا أربعة thermodes، وهي أجهزة تسخين، على مدى ساعتين لكل مشارك، ثم زادت التقنية المعملية تدريجيا الحرارة المنبعثة من thermodes إلى نحو 118 درجة فهرنهايت (نحو 47 درجة مئوية).

 

وأثناء إجراء التجربة، راقب الباحثون أيضا نشاط الدماغ لكل مشارك باستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

كما طلبوا من المشاركين تقييم "ألمهم" و"كرههم" للإحساس على مقياس من واحد إلى 100.

وفي المتوسط، قام الأمريكيون من أصل إفريقي في المجموعة، بتقييم الألم بنحو خمس نقاط أعلى من نظائرهم من البيض أو اللاتينيين. كما أن المشاركين السود، كانوا أكثر "كرها" للحرارة، في المتوسط، بنحو 9 نقاط أكثر من المشاركين الآخرين.

 

وقبل بدء التجربة، طرح الباحثون أسئلة على المشاركين حول تاريخهم الشخصي، بما في ذلك تجربتهم مع التمييز.

وسجل أولئك الذين ذكروا أنهم تعرضوا لمزيد من التمييز، مستويات أعلى من الألم وعدم السعادة لديهم، مقارنة بأولئك الذين عاشوا دون تعرض نسبي  للعنصرية وغيرها من أشكال التحامل.


امريكا

البشره السمراء

التلفزيون

البشره البيضاء

الطب

الدماغ

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