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توفيق أوضاع 30 كنيسة بالشرقية بعد استيفاء اشترطات الحماية المدنية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:29 م
توفيق أوضاع 30 كنيسة بالشرقية بعد استيفاء اشترطات الحماية المدنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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اجتمع اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع ممثلى الكنائس والطوائف المسيحية بالشرقية لبحث ومناقشة اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع 85 كنيسة ومبنى خدمى تابع لها، طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ، ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ورئيسى مركزى فاقوس والإبراهيمية ومديرى إدارات (الحماية المدنية – التخطيط العمرانى – الشئون الهندسية ).

ناقش الإجتماع إجراءات إستيفاء الكنائس لإشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيداً لتوفيق أوضاعها حفاظاً على الأرواح والمبانى وتطبيقا لأحكام القانون.

كلف المحافظ مدير إدارة الحماية المدنية بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للإنتهاء من إجراء المعاينات اللازمة لتقنين أوضاع 52 حالة ( كنيسة) من أصل 85 حاله، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من إجراءات تقنين وضع 30 كنيسة ومبنى خدمى تابع لها، بالإضافة إلى وجود حالتين هدم وإعاده بناء وأخرى ترميم.

أكد محافظ الشرقية أن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعه لها يشير إلى ضرورة إلتزام الجهات القائمة على شئون التنظيم بإتخاذ الإجراءات بشأن التصريح بإستكمال إشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها، مؤكداً على مدير إدارة الحماية المدنية بتيسير وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للكنائس.

طالب محافظ الشرقية بعقد إجتماع اخر بعد 15 يوم لمتابعة وعرض ما تم تنفيذه لإستيفاء الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها لمتطلبات وإشتراطات الحماية المدنية، حفاظا على الأرواح و المبانى وتطبيقا لأحكام القانون.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بمركز ومدينه ديرب نجم، بتكلفة 821 مليون جنيه لتوفير صرف صحى أمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أضاف محافظ الشرقية، أن المشروعات الجارى تنفيذها تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمه 16 قرية بمركز ديرب نجم، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات ، وشدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد.


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