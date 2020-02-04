تعرف على جداول الألعاب الرياضية للأسبوع الأول للجامعات المصرية.. صور

سوهاج محمود مقبول

اعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع الأول للجامعات المصرية والذى يقام فى رحاب جامعة سوهاج فى الفترة من 8 إلى 14 فبراير 2020 عن مجموعات الألعاب الرياضية المختلفة، وجداول المباريات وأماكن وتوقيت إقامتها، وكذلك مواعيد الأدوار النهائية الخاصة بها تعرف عليها : -

1 - لعبة التنس الأرضى لأعضاء هيئة التدريس تم توزيع الجامعات المشاركة إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، السادات، قناة السويس، مطروح أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد.

2 - لعبة التنس الأرضى لعضوات هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، أسوان، بينما تضم المجموعة الثانية، أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد.

3 - لعبة كرة القدم الخماسية فيشير البرعى أنه تم توزيع الفرق إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، الوادى الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح السادات. وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بنى سويف، جنوب الوادى، المنوفية.

4 - لعبة تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس تضم المجموعة الأولى قناة السويس، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادى الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية فتضم سوهاج، أسيوط، بنى سويف، السادات، المنوفية، مطروح.

5 - لعبة تنس الطاولة طلاب فيشير عبدالله، أن المجموعة الأولى تضم السويس، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، أسوان، طنطا، الوادى الجديد، المنيا، والمجموعة الثانية تضم سوهاج، أسيوط، بنى سويف، السادات، المنوفية، مطروح.

6 - لعبة تنس الطاولة طالبات تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، السادات، قناة السويس، مطروح، المنيا، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، طنطا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، المنوفية، الوادى الجديد، وفى لعبة تنس الطاولة لعضوات هيئة تدريس تضم المجموعة الأولى قنا السويس، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، اسوان، طنطا، الوادى الجديد، المنيا، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، اسيوط، بنى سويف، السادات، المنوفية، مطروح.

7 - لعبة كرة الطائرة الشاطئية تضم المجموعة الأولى طنطا، أسوان، المنيا، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، الوادى الجديد، بينما تضم المجموعة الثانية سوهاج، قناة السويس، مطروح، السادات، وتضم المجموعة الثالثة أسيوط، بنى سويف، جنوب الوادى، المنوفية.

8 - لعبة ثلاثيات السلة تضم المجموعة الأولى سوهاج، بنى سويف، مطروح، الوادى الجديد، السادات، وتضم المجموعة الثانية أسيوط، أسوان، طنطا، المنوفية، المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.



































جداول الالعاب الرياضية للأسبوع الأول للجامعات المصرية (3)



















