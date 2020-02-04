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تسمم6 أشخاص تناولوا كبده وسجق وهريسه بالمحلة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:58 م
تسمم6 أشخاص تناولوا كبده وسجق وهريسه بالمحلة اسعاف - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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أصيب 6 أشخاص بتسمم عقب تناولهم هريسة وبسبوسة وسجق وكبده فاسدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بتسمم6اشخاص وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام.

وتبين من الفحص تناول 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة الوزارية هريسة وبسبوسة فاسدة أصيبوا علي أثرها بتسمم، كما اصيبت فتاه تبلغ من العمر 30عاما وشاب يبلغ من العمر16عاما بتسمم عقب تناولهم سندوتشات سجق وكبده، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام لإسعافهم.

من ناحيه اخرى لفظ شاب يدعى عبده الشوحة انفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد إصابته بإصابات خطيره، إثر مشاجره نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيره بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهمين الثلاثه وامرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله، بوفاه المجني عليه، متأثرا بجراحه داخل المستشفى، وتبين من تحريات الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بإشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد احمد كوهيه وكيل الفرع، نشوب مشاجره بين عدد من السيدات بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تدخل الرجال وتشاجرهم نتج عنها قيام احد المتهمين الثلاثه بإصابة المجني عليه بجرح فى ساقه أدت إلى حدوث قطع فى أحد الأورده الرئيسية الموصله للقلب، وتوفي متأثرا بإصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم للنيابة العامة التي امرت بحبسهم على ذمة القضية.

 


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