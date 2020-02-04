تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، بنيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، تجديد حبس تشكيل عصابى، مكون من 5 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء سيارات "لوط" بجلسات المزاد العلنى بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى.

وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة، بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال واستيلاء منهم على أموال طائلة بلغت تقريباً "ثلاثة ملايين جنيه"، من قِبل تشكيل عصابى انتحل صفة موظفين عموميين بإحدى الجهات الحكومية.

وتشكّل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم 5من العناصر الإجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد واستخدامها فى نشاطهم الإجرامى بالنصب والاحتيال والاستيلاء بموجبها على أموال المواطنين من راغبى شراء سيارات "لوط" بجلسات المزاد العلنى بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى، ولتنفيذ مخططهم الإجرامى زاعمين لهم بأنهم موظفين عموميين بـــ (إحدى الجهات الحكومية)، واستغلال تلك الصفة المزعومة فى إيهامهم بقدرتهم وقوة موقعهم الوظيفى على إرساء جلسات المزاد العلنى عليهم – خلافاً للحقيقة.

وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامى من الاستيلاء على أموال طائلة من "المُبلغين" وآخرين تحت ذلك الزعم واقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وعثر بحوزتهم على 15 إفراج جمركى تفيد الموافقة على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن لوط سيارات حديثة - 3 ايصالات استلام منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية" يفيد دفع الضحايا مبالغ مالية بلغت "أربعة ملايين جنيهاً" لصالح خزينة الجهة – إيصال إستلام نقدية منسوب صدوره لـــ (لإحدى الجهات الحكومية) يفيد توريد مبلغ "مليون ومائتان ألف جنيه" من أحد المتهمين نظير عملية إسناد مباشر لبيع (10) سيارات بالمزاد العلنى" - خطاب تكليف إدارى منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى على مركبات محجوزة بجمارك نويبع .