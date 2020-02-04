تبادل "الملاعنة".. خلافات مالية تقود إمام بالمنوفية للدعاء على نفسه وشركائه داخل مسجد

المنوفية - محمد فتحى

واقعة غريبة شهدها مسجد سيدى يوسف بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث قام الشيخ أيمن أبو المعاطى يوسف عبد الله، إمام مسجد الشهداء بالبتانون، بالدعاء على نفسه وعلى خصم له بسبب خلافات مالية على منظومة النظافة بالقرية.

- الشيخ أيمن أبو المعاطى أحضر أسرته للمسجد وقام بالدعاء على نفسه وأحد أهالى القرية البتانون لخلافات بينهما.

- القصة بدأت عندما طالب شركاء الشيخ أيمن أبو المعاطى بتسليمه عقد الشراكة لكنه رفض.

- لم تنجح محاولات الصلح بينهما وكانت النتيجة قيامه بالملاعنة على شركائه داخل المسجد.

- الواقعة تسببت فى حالة كبيرة من الغضب والاستياء بين أهالى القرية.

- تحركت الأوقاف بالمنوفية سريعا وقررت وقف الشيخ أبو المعاطى عن العمل لمدة 3 أشهر.

- تمت إحالة مدير الإدارة التابع لها ومفتش المنطقة وعمال المسجد إلى التحقيق بديوان الوزارة.

- استدعاء مدير المديرية للوقوف على مدى تقصيره فى المتابعة.

- وزارة الأوقاف أكدت تعاملها بكل حسم مع من يخرج عن حدود واجبه الوظيفى.

- الأوقاف أعلنت أنها لن تتوانى عن إنهاء خدمة أى شخص لا يلتزم بحرمة وقدسية المسجد.