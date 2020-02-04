تايلاند تعتزم إجلاء 142 من رعاياها فى مدينة ووهان الصينية

بانكوك (أ ش أ)

قال وزير الصحة العامة فى تايلاند أنوتين شارنفراكول إن حكومة بلاده ستقوم بإجلاء 142 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بها، ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم البحرية الملكية التايلاندية قوله إن "الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سنضعهم في الحجر الصحى فى منشأة بحرية لمدة 14 يوما على الأقل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة التي ستقوم بإجلاء المواطنين التايلانديين من مدينة "ووهان" سيكون على متنها ثمانية مسئولين طبيين لمساعدة الركاب ، بالإضافة إلى طاقمها.

وكانت وزارة الصحة العامة التايلاندية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم الثلاثاء، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 221015 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 12755 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الاثنين.

وسجلت منطقة هونج كونج الادارية الخاصة 15 حالة مؤكدة، بينما تم تسجيل 8 حالات في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و10 حالات في تايوان حتى يوم أمس.