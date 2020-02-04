سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بى.بى ترفع التوزيعات رغم انخفاض الأرباح

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:42 م
بى.بى ترفع التوزيعات رغم انخفاض الأرباح شركة بى بى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفعت بى.بى التوزيعات النقدية وأعلنت استكمال برنامج لإعادة شراء أسهم فى مؤشر على الثقة فى أنشطة النفط والغاز التى تسجل نموا فى آخر أيام عمل الرئيس التنفيذى بوب دادلى.

وقفزت أسهم بى.بى أكثر من 4% فى التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وتتجه لتسجيل أكبر مكسب يومى فيما يزيد عن عام بعدما تجاوزت الأرباح التوقعات للربع الثانى عشر على التوالى.

ومع استعداد برنارد لونى لتولى القيادة، أبدت بى.بى تفاؤلا حتى مع هبوط أسعار النفط قرب أقل مستوى فى نحو عام بسبب مخاوف فيروس كورونا فى الصين مخالفة الاتجاه بين الشركات المناظرة التى سجلت انخفاضا حاد فى الإيرادات فى الأسبوع الماضى.

وجاءت توزيعات المساهمين بعدما أعلنت الشركة التى مقرها لندن انخفاض أرباح الربع الأخير من العام 26%، والتى تخطت التوقعات بسهولة، وتكاليف بقيمة 2.7 مليار دولار.

وأعلنت بى.بى عن تحقيق أرباح صافية 2.57 مليار دولار فى الربع الرابع من العام الماضى لتتجاوز توقعات المحللين فى استطلاع أجرته الشركة بتسجيل 2.1 مليار دولار.

وتقل النتائج عن الأرباح المحققة قبل عام عند 3.5 مليار دولار ولكنها تزيد عن 2.3 مليار فى الربع الثالث.

وعزت الشركة النتائج إلى انخفاض الضرائب وأداء أفضل من المتوقع فى وحدة إنتاج النفط والغاز، أو أنشطة المنبع، التى سجلت زيادة فى الإنتاج بنسبة 3.8% فى 2019 إلى 2.64 مليون برميل من المكافئ النفطى سنويا، باستثناء حصة الشركة من إنتاج روسنفت.

 

بى بى

النفط

الغاز

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

"النقل الثقيل" خطر الموت على الطرق.. اعرف قواعد تنظم سير سيارات النقل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة