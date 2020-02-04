سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدأت من القاهرة من 79 سنة.. تفاصيل أول لقاء إعلامى مع مؤسس السعودية.. فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:28 م
بدأت من القاهرة من 79 سنة.. تفاصيل أول لقاء إعلامى مع مؤسس السعودية.. فيديو الملك سعود على غلاف المجلة الأمريكية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة فى خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، عن تفاصيل أول لقاء إعلامى عالمى، مع مؤسس السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، قبل 79 عامًا وتحديدا عام 1943 ميلادية، من أحد أهم وأشهر مجلة عالمية مطبوعة فى أربعينيات القرن الماضى.

 

وقالت الدارة، إن أول زيارة رسمية لصحيفة غربية للمملكة العربية السعودية كانت تمثل تلهف الإعلام الغربى لمعرفة المزيد عن الدولة السعودية الحديثة، ضم وفد الزيارة صحفيين من مجلة "LIFE- لايف" الأمريكية الشهيرة، هما المحرر نويل بوش، والمصور روبرت لاندرى، وكان ذلك 1943، ووثق "المصور لاندرى" أهم لقطات فوتوغرافية وصلت للعالم الغربى المتشوق لمعرفة الكثير عن المملكة الجديدة، بعد أن لفتت الإنجازات التاريخية العظيمة والكبيرة التى خلدت بصمة الملك المؤسس، اهتمامات وسائل الإعلام الغربية التى تسابقت على عقد أول لقاء رسمى معه.

5e388b1d4c59b75c890d4479
 
وأشارت الدارة، أن الرحلة بدأت من القاهرة إلى جدة، وأمر الملك عبد العزيز، بتجهيز قافلة سيارات لنقلهم من مطار جدة إلى الرياض، واستغرقت تلك الرحلة 6 أيام حتى وصلوا إلى قصر المربع فى العاصمة الرياض، وقاموا خلال الزيارة بالتقاط صور تظهر شوارع ومعالم العاصمة الجديدة، منها سوق المقيبرة، بوابة مصدة، كراج سيارات الملك عبد العزيز، كما أنهم واصلوا رحلتهم إلى محافظة الخرج، وزاروا قصر الملك عبد العزيز وبعض العيون والسواقى.
EP4HJmhW4AM3ycD
 

وأوضحت الدارة التاريخية، أن المحرران واصلا رحلتهم الإعلامية بعد محافظة الخرج إلى الظهران، وتحديدًا لزيارة مقر شركة "أرامكو العملاقة"، قبل أن يعودوا إلى القاهرة مرة أخرى عبر العراق.

EPZbqZ_XUAoujMz
 
وأشارت الدارة، أن المحرر الصحفى "نويل بوش"، وصف فيه الملك المؤسس عبد العزيز، بأنه أحد أقوى الرجال فى العالم، وقام بعمل عظيم لا مثيل له فى تلك المرحلة الحرجة.
EP4HJmqXUAA4Wae
 
 
EP4HJmtWsAEy9wl
 
 
EPyF_EGX0AAueZS
 
 
EPyF_vrX4AAKoZS
 

 

EPyF9pzW4AAycVO
 
 
EPyF-VdWkAUEmFm

 


السعودية

الملك عبد العزيز ال سعود

المملكة السعودية

القاهرة

جدة

قصر المربع

الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة