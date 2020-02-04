بدء تشغيل أول أتوبيس كهربائى من التحرير للتجمع.. وتذكرته بـ 25 جنيها

كتب رضا حبيشى

أعلنت محافظة القاهرة، بدء تشغيل اليوم أول أوتوبيس كهربائى بشوارع القاهرة ينطلق من ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير حتى التجمع الخامس بسعر تذكرة يصل إلى 25 جنيه وتنخض قيمتها إلى 18 جنيه لحاملى الكارت الذكى.

وينطلق الأوتوبيس الكهربائى الذى يضم 44 مقعدا من ميدان عبد المنعم رياض متجهًا إلى القاهرة الجديدة ويتوقف فى أربع محطات رئيسية فى بداية رحلة الانطلاق وصولًا إلى محطة الوصول "محطة اللوتس" بالتجمع الخامس.

وتبدأ رحلة الانطلاق من موقف عبد المنعم رياض، ثم شارع رمسيس مرورا بميدان العباسية وصولا إلى شارع التسعين ثم الجامعة الأمريكية بالتجمع، وتبدأ أولى رحلات الأوتوبيس الكهربائى يوميا السابعة والنصف صباحا من موقف عبد المنعم رياض، وتليها رحلة الساعة العاشرة والنصف صباحا.

بينما تنطلق الرحلة الثالثة من موقف اللوتس بالتجمع الخامس متجه إلى موقف عبد المنعم رياض في التاسعة صباحا، بينما تنطلق الرحلة الرابعة الثانية والنصف ظهرا وتنتهي في موقف عبد المنعم رياض، ويقطع الأوتوبيس الكهربائي قرابة 211 كيلو متر في رحلاته الأربع طوال اليوم.

وتتميز منظومة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية بالمحافظة بأنها نظيفة وتحافظ على نقاء البيئة حيث إنها تدار بالكهرباء ولا ينتج عنها أى تلوث للبيئة ناتج عن استخدام الوقود التقليدى وكذلك فهى توفر سبل الراحة للركاب بالمقاعد المريحة بدون أى ضوضاء وتكييف الهواء ووسائل الترفيه وشاشات عرض فيديو والواى فاى لخدمات الإنترنت والمجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وبها أحدث الأجهزة للدفع الإلكترونى.

ويمكن لأى راكب الحصول على التذكرة من خلال ماكينات مركبة بمدخل الأوتوبيس أو استخدام كروت التحصيل الذكية ويمكن لأي مواطن يرغب في استخدام أسطول النقل الذكي متابعة حركة الأتوبيسات ومعرفة أقرب محطة يمكن التوجه إليها وتوقيت وصول الأوتوبيس والزمن المتوقع للرحلة من خلال تطبيق مواصلات مصر على أجهزة التليفون المحمول "الاندرويد و ابل" والمرتبط بشبكة جوجل العالمية.

ويشارك فى تنفيذ مشروع تشغيل الأتوبيس الكهربائى فى القاهرة الكبرى تحالف من 12 شركة وتقوده الهيئة العربية للتصنيع، حيث يهدف المشروع إلى تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكى طبقاً للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام داخل المدن.