النيابة تتسلم تقرير طبى حول حالة شاب أشعل النار فى نفسه بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تقرير طبى خاص بشاب أشعل النار فى نفسه بموقف سيارات البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

قال شهود عيان، إن شابا حاول إشعال النار فى نفسه بمنطقة البدرشين اليوم الاثنين، أمام المارة بموقف سيارات البدرشين، إلا أن تدخل عدد من الأهالى ساهم فى إنقاذه، حيث سارعوا لإطفاء الحريق بواسطة البطاطين وطفايات الحريق، مما أسفر عن إصابته بعدة حروق.

وأشار شهود العيان إلى أن مرور الشاب بحالة نفسية سيئة دفعته لارتكاب الواقعة.

وأكدت دار الإفتاء من خلال الإجابة عن سؤال ما حكم المنتحر؟ وهل هو كافر؟ وهل يكفَّن ويصلَّى عليه ويُدفَن في مقابر المسلمين؟، أن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

فالمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 441): [(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه].