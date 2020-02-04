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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:53 م
خالد صلاح
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المدير المالى لبى.بى: فيروس كورونا سيؤثر سلبا على طلب النفط فى 2020

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:34 م
المدير المالى لبى.بى: فيروس كورونا سيؤثر سلبا على طلب النفط فى 2020 كورونا يؤثر سلبا على أسعار النفط
رويترز

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قال برايان جيلفارى المدير المالى لشركة بى.بى اليوم الثلاثاء إن من المنتظر أن يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا فى الصين فى خفض الطلب العالمى على النفط فى 2020 بما يصل إلى 0.5%.

وأبلغ جلفارى رويترز بعد أن أعلنت بى.بى عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع أن تراجع النشاط الصناعى وإلغاء رحلات طيران حتى الآن أثر سلبا على طلب النفط بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميا.

وبالنسبة للعام بالكامل، سيخفض التباطؤ الاستهلاك بما بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا، قرابة 0.5% من الطلب العالمى بحسب جيلفارى.

وأضاف أن التأثير على الصين أكثر وضوحا، إذ ينخفض الطلب بنحو مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 20% منذ ذروتها فى أوائل يناير لتبلغ أدنى مستوى فى عام هذا الأسبوع.

 

 


النفط

كورونا

أسعار النفط

بى بى

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