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"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص
"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس على عبد العليم وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، أنه منذ أن تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء"، بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 ملايين و966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.

وأضاف عبد العليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة الرد على الشكاوى المختلفة سواء التجارى أو الفنى تبلغ 99%، لافتاً إلى أن إجمالى الشكاوى التى تم حلها خلال الـ8 سنوات الماضية بلغت 4 ملايين و 964 شكوى وجارى دراسة وفحص 2024 شكوى.

وأشار عبد العليم، إلى أن الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121 كان له النصيب الأكبر فى تلقى شكاوى المواطنين، حيث بلغ عدد الشكاوى التى تم تلقيها منذ أغسطس 2016 بدء تفعيل الخدمة و حتى فبراير 2020 تلقى الخط الساخن 4 ملايين 842 شكوى من إجمالى ما تم استقباله خلال الـ8 سنوات الماضية.

وقال عبد العليم، أن مؤشر شكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك الشهرية فى انخفاض مستمر، و ذلك نتيجة الآليات التى طبقتها الوزارة سواء فى التوسع فى العدادات مسبوقة الدفع أو تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد و إرسالها مباشرة لشركات توزيع الكهرباء لإصدار الفواتير.

وتابع عبد العليم، أن معدل الشكاوى التى حققت رغبة الشاكى بلغ 76 ألفًا و281 فيما بلغ عدد ما لم يحقق رغبة الشاكى 7 آلاف و 783 شكوى.


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