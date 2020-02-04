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الكاتب الصحفى أكرم القصاص فى ضيافة جامعة طنطا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:50 ص
الكاتب الصحفى أكرم القصاص فى ضيافة جامعة طنطا لكاتب الصحفى أكرم القصاص
الغربية - مصطفى عادل

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استقبل الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، بمقر ادارة الجامعة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع" بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، وذلك علي هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر الأول لقيادات الشباب 2020 الذي تنظمه كلية الصيدلة بجامعة طنطا تحت رعاية رئيس الجامعة، والدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، حول دور الاعلام فى بناء النماذج الشبابية الناجحة وتأثير الشائعات على بناء الوعى لدى القيادات الشابة.
 
ومن ناحيه أخرى وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الاخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من عصام عبد الرحمن حسن ومحمد عادل التومى ومحمد عبد الجليل حفيضة بكلية الطب ، ومحمد ياسر بديوي بكلية العلوم، وعبد الحليم عوض اسماعيل بكلية الزراعة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من محمد أحمد المليجى بكلية التربية النوعية ، وأحمد فؤاد ماضي وعماد محمد شحاته وجيهان محمد درويش وسامح الغمري الشوادفي ومحمد عبد الحميد رميح وهناء ابراهيم عقدة وأميرة حامد درويش بكلية الطب ، ورضا السيد الشاطر بكلية العلوم ، وفاروق فتحي الجزار بكلية التجارة ، وأحمد طه براغيت بكلية الهندسة ، ومحمود السيد بيومي بكلية التربية الرياضية ، ونجفة حافظ المهدي وصباح محمد شرشور بكلية التمريض.
 
كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من شيماء مصطفى حدوة وابراهيم أحمد ذهب ومروة طه عبد الله ومحمد حسام الدين النجار بكلية طب الأسنان ، وأحمد ابراهيم عبده وعبد الحميد أحمد زايد بكلية الهندسة ، وأسماء أبو بكر هداية بكلية الصيدلة ، ومرام محمد الكيلاني وأسماء رمضان عزام ومروة جمال بهي وعلا أحمد طه وسارة محمد إبراهيم وأحمد السيد الشرقاوي ورؤية محمود جادالله وشيماء عبد المنعم عبد الوهاب وبسمة محمد المنصوري ومحمود عبد الناصر عيسى وإيمان محمد العسكري وسوزان السيد أبو النصر وشيماء مصطفى كاشف ونهال عبد الغفار هيبة وياسمين محمد الحارتي وشيماء مصطفى منصور وشيماء عبد المنعم مشعل ونهلة أحمد خلف وفاطمة علي الجبالي وايمان محمد عبده وهبة فهيم شهاب الدين ومرام محمد التباع وايمان حمدي باشا وسارة ممدوح شعيب بكلية الطب ، والسيد نصر شادي بكلية التربية الرياضية.
 
بالإضافة إلى الموافقة على منح 31 درجة دكتوراه و84 درجة ماجستير، و12 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
 
 

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