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القابضة للمياه: الترشيح الطبيعى يخلص المياه من العكارة والبكتريا دون الحاجة للكلور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:48 م
القابضة للمياه: الترشيح الطبيعى يخلص المياه من العكارة والبكتريا دون الحاجة للكلور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمام الشركة بالبحث العلمى وتبنى الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لخدمة قطاع المياه فى مصر وكانت ثمرة هذا التعاون "تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار" والتى أشرف على تنفيذها قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة، ويجرى حالياً إعداد خطه لتعميم هذه التكنولوجيا فى جميع محافظات مصر بالمواقع التى تتوافر فيها الشروط والمعايير المناسبة لتطبيقها.

وأضاف أن أسلوب تنقية المياه يعتمد على الترشيح الطبيعى لضفاف نهر النيل من خلال عدة عمليات تتم طبيعيا فى باطن الأرض أثناء انتقال المياه إلى بئر الترشيح الطبيعى المجاور للنهر.

 وأوضح أن الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار يمتاز بقدرته الفائقة على التخلص من العكارة والبكتريا والطفيليات ومعظم الملوثات بدون الحاجة إلى إضافة كلور أو شبة للتعقيم إضافة إلى التخلص من الطحالب وسمومها التى تسبب انسداد المرشحات وتلوث المياه وكذلك التخلص من المركبات العضوية وغير العضوية القابلة للامتصاص والتخلص من المخاطر الناتجة عن العكارة العالية بعد السيول.

 وأضاف أن تقنية الترشيح الطبيعى لإنتاج مياه شرب طبقاً للمعايير القياسية تعد تقنية خضراء منخفضة التكاليف لا تتأثر بتلوث مياه المصدر خلال حالات الطوارئ مثل الفيضانات وتسرب المواد الخطرة من الناقلات النهرية.

من جانبه قال الدكتور، سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الفترة الحالية الدولة تولى اهتماما كبيرا للمواطن فى محافظات الجنوب وتركز جهودها للاستفادة من كافة الموارد المتاحة، مشيرا أن نهر النيل يعد المصدر الأساسى لمياه الشرب ويجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أهمية الاتجاه إلى التقنيات مثل تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار لإنتاج المياه النقية باعتبارها تكنولوجيا خضراء وبتكلفة منخفضة ما ينعكس لصالح المواطن.


وزاره الاسكان

مشروعات المياه والصرف

الشركه القابضه للمياه

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