العثور على جثة مجهولة الهوية بنهر النيل فى القناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لغريق بنهر النيل بالقناطر الخيرية تم نقل جثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بعثور الأهالى على جثة مجهولة لغريق بنهر النيل بالقناطر الخيرية، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة عجوز سودانى الجنسية عثر على جثته داخل منزل بشبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فى حالة تحلل داخل أحد المنازل وانتقل على الفور العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبمناظرة الجثة تبين إنها لعجوز يدعى " ى م م " 65 سنة سودانى الجنسية ويقيم بمفرده داخل المنزل، وأن الجثة فى حالة تحلل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مجهولين قاموا بسرقة ماتور مياه من المجزر الحكومى الخاص بقرية العمار الكبرى التابعة لمركز طوخ وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بسرقة ماتور الكهرباء الخاص بالمجزر الحكومى بقرية العمار الكبرى التابع لمجلس مدينة طوخ وانتقل النقيب حسام الحسينى رئيس المباحث وتم معاينة المكان وجارى ملاحقة المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.