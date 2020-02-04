الصين تلقى القبض على على مصوّر "جثث كورونا"

ألقت السلطات الصينية القبض على مصوّر جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، ووضعته عنوة بالحجر الصحى، وحققت السلطات الصينية فوراً مع فانج بين؛ وهو مواطن صينى أقدم على تصوير جثث أشخاص متوفين من جرّاء فيروس كورونا المستجد، خلال زيارته مستشفيات عمومية في ووهان، مركز تفشى الوباء.

ووفقاً لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، نشر فانج؛ فيديوهات لجولته بين جثث فيروس كورونا، حيث رصد 8 جثث فى غضون 5 دقائق داخل جولته فى أحد المستشفيات، واتهمت السلطات الصينية فانج؛ بالحصول على مبالغ مالية من مؤسسات خارجية، لتصوير فيديوهات توثّق الوباء في الصين.

وظهر فانج؛ في أحد الفيديوهات وهو يرصد رجلاً يصرخ باكياً جوار جثة: "لقد انتهى الأمر"، وعندما سأله فانغ؛ عن هوية الشخص المتوفى جواره، أجاب الرجل: "إنه أبي".

وحسب الصحيفة الأمريكية، أقتحم رجال ملثمون ببزات بيضاء منزل فانج؛ وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، قبل أن يأخذوه إلى مركز للشرطة.

وكانت الحكومة الصينية، قد أعلنت الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي؛ بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصاباً في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصاً.